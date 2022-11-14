Инвестиции «Россетей» в Нижегородской области превысят 7,3 млрд рублей

Инвестиции группы «Россети» в развитие электросетей Нижегородской области по итогам года превысят 7,3 млрд рублей. Об этом заявил гендиректор компании Андрей Рюмин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

«Группа «Россети» активно участвует в работе, проводимой администрацией Нижегородской области для комплексного развития территорий, реализации промышленного и логистического потенциала, роста высокотехнологичных отраслей и новых индустрий», — отметил Рюмин.

Так, в этом году «Россети» завершили работы, связанные с переустройством 56 воздушных линий 0,4-220 кВ для новой автомагистрали М12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».

По словам Рюмина, сейчас также обсуждаются вопросы электроснабжения проектов жилых комплексов в населенных пунктах Новинки и Ольгино, которые входят в состав Нижегородской агломерации.

Как подчеркнул Никитин, надежное электроснабжение этих районов «необходимо не только для нового жилищного и социального строительства, но и для инвестиционных проектов, призванных создать рабочие места и обеспечить экономическое развитие территории».

Гендиректор ПАО «Россети» добавил, что работающие в регионе компании группы полностью выполнили мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду. Объем финансирования ремонтной программы составил 2,3 млрд рублей, что является одним из крупнейших показателей в Приволжском федеральном округе.