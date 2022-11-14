В Совфеде назвали сотрясением воздуха планы ЕП объявить РФ страной-террористом

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов 14 ноября заявил «Известиям», что если Европарламент (ЕП) проголосует по резолюции об объявлении России «страной-террористом», это никак не отразится на РФ.

Ранее «РИА Новости» писали, что крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия сообщила, что на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября, депутаты планируют проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа «террористическим государством».

«Даже если они нас марсианами провозгласят, ничего не произойдет. Мы с вами на Марс не улетим. Надо спокойнее относиться к этим вещаем. У каждого есть своя юрисдикция — зона, где те или иные органы, люди имеет какой-то смысл, какую-то силу. Юрисдикция Европарламента заканчивается исключительно на территории Евросоюза», — сказал Климов.

Сенатор отметил, что есть международное право, которое определяет понятие «террористическая организация».

«Есть международное право, и в этой связи там тоже есть соответствующие определения, что относится к террористическим организациям, кто определяет их перечень и как это всё выглядит. И ключевую роль во всем этом играет Совет Безопасности ООН, от которого до Европарламента, как до Марса. Это всё сотрясение воздуха», — заключил он.

Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются обязательными к исполнению, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. При этом на сайте Европарламента пока проектов подобной резолюции не размещено.

13 октября стало известно, что члены Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в «терроризме». Это заявление является консультативной структурой, не носит обязательного характера.

Ранее, 11 августа, страной — спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.

В ответ на это МИД РФ назвал незаконным заявление сейма Латвии. В министерстве подчеркнули, что оно грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств (зафиксированный в п. 1 ст. 2 Устава ООН).

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».