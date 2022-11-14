AFP назвало сроки визита Блинкена в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай в начале 2023 года. Об этом 14 ноября сообщило AFP со ссылкой на представителя американской администрации.

По словам высокопоставленного дипломата, страны уже работают над подготовкой визита Блинкена в Пекин. Предварительно, он пройдет в начале 2023 года, отметил чиновник.

Ранее 14 ноября на Бали прошли переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры обсудили в том числе разработку принципов, которые позволят предотвратить конфликт между двумя странами.

Кроме того, обсуждалась международная повестка, были затронуты проблемы изменения климата, проблемы здравоохранения и безопасности в мире.

Также была достигнута договоренность, что госсекретарь США посетит Китай для дальнейшего обсуждения вопросов.

По итогам встречи Байден в ходе пресс-конференции назвал успешными переговоры с лидером КНР.

Встреча политиков длилась несколько часов и состоялась за день до начала саммита «группы двадцати» (G20). Американский лидер прибыл на нее в кортеже из 40 авто и шести мотоциклов.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.