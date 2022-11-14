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Parkiet: Польша приняла решение выкупить долю «Газпрома» в газопроводе Ямал – Европа

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Польские власти решили изъять долю «Газпрома» в операторе польской части газопровода Ямал – Европа EuRoPol Gaz. «Газпрому» принадлежит 48% данного предприятия, сообщает издание Parkiet.

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Как следует из статьи, решение, которое должно быть исполнено немедленно, принял министр по вопросам развития и технологий республики Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности страны.

Сообщается, что в отношении ПАО «Газпром» введено временное принудительное управление. В качестве временного управляющего предприятия назначен юрист и эксперт в топливно-газовой отрасли Радослав Квасницкий.

В апреле из-за спецоперации России на Украине польские власти внесли «Газпром» в санкционный список. В качестве ограничительных мер указывалось замораживание финансовых средств, в том числе ценных бумаг EuRoPol Gaz.

EuRoPol GAZ — совместное предприятие «Газпрома» и польской компании PGNiG, собственника польского участка трубопровода Ямал – Европа.

Несколько дней назад Еврокомиссия согласовала помощь ФРГ в размере €225,6 млн для приобретения Securing Energy for Europe (SEFE, бывшая «дочка» «Газпрома» Gazprom Germania).

В августе сообщалось, что SEFE нуждается более чем в €5 млрд для замены поставляемого газа из России после прекращения сотрудничества с «Газпромом».

В свою очередь, вице-премьер России Александр Новак заявил, что других поставщиков газа кроме России по «Северному потоку», «Турецкому потоку» и Ямал – Европе быть не может. Он подчеркнул, что поставлять газ по этим магистралям может только «Газпром».

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