Эксперт оценил влияние переговоров Си Цзиньпина и Байдена на украинский конфликт

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена могут поспособствовать урегулированию украинского конфликта. Об этом 14 ноября «Известиям» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«В последние месяцы Китай делает акценты на необходимости более справедливого, многополярного мира, и в этом контексте конфликт на Украине рассматривается в более широком контексте. Если еще в марте-апреле кто-то пытался представить этот конфликт как локальный, то те процессы, которые этот конфликт запустили во всем мире, сейчас сильнее влияют на широкую повестку», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что переговоры Си Цзиньпина и Байдена могут повлиять на отношения Китая и США.

«Могут повлиять, но ключевые вопросы китайско-американской повестки в последние годы были сконцентрированы преимущественно в экономической плоскости, и тогда надо обсуждать по поводу этой составляющей в рамках переговоров, если она вообще была. А там, исходя уже из результативной части, можно делать определенные выводы, касательно того, появились ли возможности для сближения, преодоления конфликтных моментов или это замороженные темы», — сказал он.

Встреча Си Цзиньпина и Байдена прошла на острове Бали за день до начала саммита «группы двадцати» (G20). Встреча политиков длилась несколько часов. На встрече лидеры также обсуждали разработку принципов, которые позволят предотвратить конфликт между США и Китаем. Байден и Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерную войну нельзя допустить и что в ней не будет победителей. Президент США также подчеркнул, что их страны должны работать вместе над решением глобальных проблем.

Ранее в понедельник агентство AFP сообщило, что глава Белого дома намерен установить «систему сдержек и противовесов» по итогам переговоров со своим китайским коллегой.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.