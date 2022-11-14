Игнатьевское шоссе отремонтировали в Благовещенске

В Благовещенске (Амурская область) завершили капитальный ремонт Игнатьевского шоссе. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Работы выполнены от улицы Дорожников в сторону Мухина. Подрядчик уложил более 42 тыс. кв. м асфальта, установил свыше 4 тыс. м бортовых камней и 118 дорожных знаков. Для обустройства основания было использовано 12 тыс. кубометров щебня.

«Велись в том числе работы по ремонту подземных инженерных коммуникаций. С ремонтом сетей связано и увеличение сроков строительства. Эти работы важно провести, чтобы потом не получать проседаний, провалов на уже отремонтированных участках», — рассказал мэр Олег Имамеев.

Как уточняет Амурская служба новостей, сдать объект планировалось 10 октября, но сроки пришлось сдвинуть из-за выявленных дефектов.

Шоссе отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».