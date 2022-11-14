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ЕС ввел санкции против восьми россиян и двух сирийцев за распространение химоружия

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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Евросоюз (ЕС) ввел санкции против восьми россиян и двух граждан Сирии, а также сирийской металлургической компании за «распространение химического оружия». Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном 14 ноября в «Официальном журнале Евросоюза».

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Отмечается, что все российские граждане, вошедшие в черный список, являются агентами Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, якобы связанные с отравлением оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

«Ввиду сохраняющейся угрозы, связанной с распространением химического оружия, ЕС включил 10 физических и одно юридическое лицо в черный список за распространение химического оружия», — говорится в тексте.

В приложении указаны восемь граждан России и два сирийских бизнесмена Шади и Назир Хоурани, совладельцы металлургической компании MHD Houranieh & Sons, которая, по утверждениям ЕС, обеспечивает сырьем производства химического оружия в Сирии. Эта же компания внесена в список как юридическое лицо.

Кроме того, Евросоюз добавил в черный список два физических и два юридических лица из Ирана, подозреваемых в предоставлении России беспилотников.

«Совет [ЕС] считает, что два физических и два юридических лица, участвующих в разработке и поставке в Россию беспилотных летательных аппаратов, должны быть включены в перечень лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры», — сказано в документе.

В частности, дополнительные ограничительные меры введены в отношении двоих иранских военных и структур Корпуса стражей исламской революции — Аэрокосмические силы и Qods Aviation Industries.

Ранее, 13 октября, Евросоюз продлил санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных за распространение и применение химического оружия. Среди них шестеро лиц, которые считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Навального.

В середине октября газета The Washington Post сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля–земля» и партии беспилотников.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Он добавил, что информация о поставках в РФ иранских баллистических ракет не является правдой.

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