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Аномальные холода ожидаются на Урале и в СЗФО в ближайшие дни

Жителей Урала, СЗФО и Красноярского края предупредили об аномальных холодах
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Фото: ТАСС/Андрей Самсонов
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Аномальные холода в ближайшие дни ожидаются в ряде областей Урала, Северо-Западного федерального округа (СЗФО) и Красноярского края. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, в ряде регионов температура воздуха понизится до –25...–30 градусов.

«Холодная погода прогнозируется в ближайшее дни в Ненецком АО, там температура до –25...–27 градусов, это аномалия на 6 градусов ниже нормы. В Республике Коми — до –25...–30 градусов мороза. Очень-очень сильные морозы на юге Таймыра, там прогнозируется –45 градусов днем», — сказал Вильфанд «Интерфаксу».

Морозы также придут в Свердловскую область, 16 ноября столбик термометра опустится здесь до –22...–25 градусов, а к 18 ноября — до минус 25–28 градусов. В Челябинской области в это время ожидается от –17 до –22 градусов мороза. Кроме того, до –25...–30 градусов мороза ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Такая погода будет там в течение всей недели.

Помимо этого, осадки в виде мокрого снега и дождя с сильным ветром прогнозируются в Приволжском федеральном округе и в густонаселенных районах юго-западной Сибири.

Ранее в этот день Гидрометцентр спрогнозировал начало настоящей зимы в Москве со среды. Ожидаются заморозки до –8 градусов, днем потеплеет, но лишь до –5. В ночь на среду выпадет снег до 3 см, высота покрова будет расти всю неделю.

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