«Московское долголетие» расскажет о сортировке мусора и принципах экологичной жизни

17 и 18 ноября в столичных районах Крылатское и Беговой стартует бесплатный курс «Экология жизни» в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом сообщает пресс-служба московского департамента ЖКХ.

Курс включает 12 теоретических и практических занятий, которые пройдут в ноябре-декабре. Участникам расскажут, что такое экологичный образ жизни и почему он важен для будущих поколений. Большой блок будет посвящен правилам использования городской системы раздельного накопления отходов.

«Мы уделяем особое внимание популяризации программы раздельного накопления отходов в Москве. Очень важно, чтобы как можно больше жителей самых разных возрастов понимали, что сортировать отходы легко, а главное это возможность внести свой посильный вклад в экологию. Например, для школьников проводятся уроки экологической грамотности, а благодаря курсу в рамках проекта «Московское долголетие» о правилах сортировки в доступной форме расскажут представителям старшего поколения. Это значит, что к программе присоединится еще больше москвичей, и больше полезного вторсырья отправится на переработку», — рассказали в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Слушатели курса узнают о том, как пользоваться синим и серым контейнерами во дворе, как подготовить вторсырье перед утилизацией и как сокращение мусора в быту поможет сэкономить.

Кроме того, в рамках курса расскажут, как экологично отметить Новый год, и предложат своими руками сделать полезные вещи для дома.

Программа раздельного накопления отходов в Москве стартовала в 2020 году: в городе установлено более 60 тыс. контейнеров синего и серого цвета на более чем 22 тыс. контейнерных площадках. С 1 января 2022 года за всю технологическую цепочку обращения с ТКО в столице отвечает Единый региональный оператор ГУП «Экотехпром». Благодаря работе регоператора система сбора отходов становится более структурированной и эффективной.