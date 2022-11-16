Реклама
Прямой эфир
Спорт
Александр Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ в матче с «Сент-Луисом»
Общество
Суд оправдал пририсовавшего картине глаза охранника «Ельцин-центра»
Мир
СК возбудил уголовное дело по факту гибели семьи в пожаре в Башкирии
Мир
США попросили Европу и Украину осторожнее говорить о падении ракеты в Польше
Наука
Космонавты Прокофьев и Петелин вернулись на МКС после работы в открытом космосе
Происшествия
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии
Общество
Кириенко пожелал победителям «Большой перемены» смелее мечтать
Общество
Москва в преддверии зимы столкнулась с дефицитом дворников
Мир
Конгрессвумен указала на «опосредованную войну» США с РФ на Украине
Мир
Экс-сотрудник SpaceX рассказал об увольнении девяти человек за критику Маска
Общество
Вильфанд пообещал москвичам плотный снежный покров на выходные
Армия
Российский истребитель Су-35С уничтожил самолет украинских боевиков

«Московское долголетие» расскажет о сортировке мусора и принципах экологичной жизни

0
Фото: пресс-служба правительства Москвы
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

17 и 18 ноября в столичных районах Крылатское и Беговой стартует бесплатный курс «Экология жизни» в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом сообщает пресс-служба московского департамента ЖКХ.

Курс включает 12 теоретических и практических занятий, которые пройдут в ноябре-декабре. Участникам расскажут, что такое экологичный образ жизни и почему он важен для будущих поколений. Большой блок будет посвящен правилам использования городской системы раздельного накопления отходов.

«Мы уделяем особое внимание популяризации программы раздельного накопления отходов в Москве. Очень важно, чтобы как можно больше жителей самых разных возрастов понимали, что сортировать отходы легко, а главное это возможность внести свой посильный вклад в экологию. Например, для школьников проводятся уроки экологической грамотности, а благодаря курсу в рамках проекта «Московское долголетие» о правилах сортировки в доступной форме расскажут представителям старшего поколения. Это значит, что к программе присоединится еще больше москвичей, и больше полезного вторсырья отправится на переработку», — рассказали в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Слушатели курса узнают о том, как пользоваться синим и серым контейнерами во дворе, как подготовить вторсырье перед утилизацией и как сокращение мусора в быту поможет сэкономить.

Кроме того, в рамках курса расскажут, как экологично отметить Новый год, и предложат своими руками сделать полезные вещи для дома.

Программа раздельного накопления отходов в Москве стартовала в 2020 году: в городе установлено более 60 тыс. контейнеров синего и серого цвета на более чем 22 тыс. контейнерных площадках. С 1 января 2022 года за всю технологическую цепочку обращения с ТКО в столице отвечает Единый региональный оператор ГУП «Экотехпром». Благодаря работе регоператора система сбора отходов становится более структурированной и эффективной.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022