Дело возбудили по факту наезда на девочку-подростка в Приамурье
В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщает региональное УМВД.
Авария произошла 10 ноября в поселке Новобурейский. 54-летний водитель легкового Nissan Note допустил наезд на 15-летнюю девочку, которая внезапно вышла на дорогу.
В результате ДТП подросток получала различные травмы и была доставлена в медучреждение, пишет ИА PriamurMedia. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Обстоятельства случившегося устанавливаются.