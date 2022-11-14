Международный этап 42-го студенческого фестиваля ВГИК открылся в Москве

В конкурсе примут участие молодые кинематографисты 40 стран. 42-й фестиваль состоится в год значимого события в мире кино — 90-летия со дня рождения Андрея Тарковского. Также в рамках фестиваля состоится 18 Международный театральный конкурс.

В Москве открылся второй, международный этап 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. В нем примут участие представители 40 стран, 46 киношкол. Молодые авторы кино со всего мира подали 184 заявки, из которых к участию были отобраны 62 фильма.

В адрес участников фестиваля направили приветствия председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и советник президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой. Вячеслав Володин отметил, что фестиваль «открывает для творческой молодежи новые возможности, помогает начинающим кинематографистам реализовать мечту… отличается теплой, дружеской атмосферой, ежегодно радует зрителей качественными, интересными фильмами, определяет основные тенденции развития отечественного кинематографа». Владимир Толстой назвал фестиваль ВГИК «самым юным по духу и одним из долгожителей» среди российских кинофестивалей. По его словам, фестиваль позволяет увидеть будущее российского и мирового кинематографа. Владимир Толстой пожелал участникам и организаторам фестиваля «долгой и яркой жизни в искусстве».

Также участников фестиваля приветствовала министр культуры РФ Ольга Любимова: «Немало известных мастеров кино сделали свои первые профессиональные шаги на этом смотре… Обмен опытом, поиск новых художественных решений, установление творческих связей — всё это является неотъемлемой частью форума. На многочисленных площадках от Камчатки до Калининграда будет представлено множество ярких работ. Я желаю всем участникам удачи и успеха». Международный студенческий фестиваль ВГИК проводят Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Москвы. Участники второго этапа представляют культурные и кинематографические традиции разных континентов: Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки. Молодые кинематографисты Африки присоединились к фестивалю впервые в прошлом году, и в этот раз жюри вновь оценит работы авторов из Кении, Уганды, Марокко, Эфиопии, Сенегала. А также те фильмы, которые были сняты молодыми авторами из Великобритании, Германии, Бельгии, Канады, Швейцарии, Беларуси, Азербайджана, Хорватии, Колумбии, Китая, Индии, Ирана, Израиля, Казахстана…

Россию во втором этапе фестиваля представят пять авторов. 17–28 октября прошел первый, российский этап, в котором приняли участие представители творческих мастерских, факультетов и кафедр ВГИКа, Высших курсов ВГИКа и колледжа кино, филиалов в Иркутске, Сергиевом Посаде, Ростове-на-Дону. Среди их работ жюри под председательством режиссера Петра Буслова отметило пять фильмов. Гран-при был удостоен режиссер Никита Кравчук за фильм «Рыцарь» (мастерская В.И. Хотиненко). Наградой за лучшую работу режиссера в игровом фильме отмечен Рауль Гейдаров с фильмом «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама» (мастерская А.К. Котта и В.К. Котта). Лучшим режиссером неигрового фильма признана Арина Прошина-Кулик с работой «Анна Ардова. Маленькие пьесы» (мастерская С.В. Мирошниченко, С. Л. Зоновой). Лучшим режиссером анимации назван Всеволод Булавкин (фильм «Визионер», мастерская И.А. Пшеничной), лучшим режиссером мультимедиа жюри — Ксения Мартынова (фильм «Не поговорили», мастерская В.А. Азеева).

Судьбу главных наград фестиваля определит жюри международного этапа, его возглавил Фирдавс Абдухаликов, генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан и Международного кинофестиваля в Ташкенте (Узбекистан). Оценивать работы конкурсантов ему помогут известные зарубежные продюсеры и деятели кинематографа, такие, как Хонг Сангву, адвайзер по кино России и Центральной Азии на Пусанском Международном кинофестивале (Южная Корея), Ирина Марголина, сценарист, продюсер и кинорежиссер (Россия), Маджид Эсмаили, генеральный директор музея кинематографии Исламской Республики Иран (Иран), Улусой Нилай, профессор университета Бахчешехир (Турция), Владимир Карачевский, директор «Беларусьфильма» (Белоруссия).

Студенческие фильмы, кроме ВГИКа, также покажут в 31 регионе: от Дальнего Востока и Сибири до областей Центрального, Северо-Западного и Южного федерального округов. Традиционно в рамках фестиваля ВГИК пройдет Международный театральный конкурс — уже в восемнадцатый раз. Ведущие театральные школы России и других стран представят на нем свои постановки. Работой жюри театрального фестиваля в этом году руководит заслуженный артист РФ Александр Марин (Россия), при участии Тимофея Ильевского, главного режиссера Брестского академического театра драмы (Белоруссия) и Анастасии Стежко (Россия), актрисы театра и кино, Марины Коростылевой, руководителя программ «Главная роль» и «Худсовет» на телеканале «Культура» (Россия и Джордже Живадиновича Гргура, актера театра и кино (Сербия). 42-й фестиваль состоится в год значимого события в мире кино — 90-летия со дня рождения Андрея Тарковского, творчество которого будет представлено в ретроспективе в рамках специальной программы. Участники и гости фестиваля увидят фильмы «Сегодня увольнения не будет» (с обращением от сына А.А. Тарковского) и «Андрей Рублев» (с представлением от Н.П. Бурляева). 14–18 ноября будет работать выставка, посвященная творчеству Андрея Тарковского, на ней представят материалы из архивов режиссерского факультета ВГИКа и музея кино.

В рамках специальной программы фестиваля также запланированы мастер-классы членов жюри Александра Марина и Ирины Марголиной. Состоятся показы фильмов «На выдохе» и «Приключения маленького Бахи» и встречи с их авторами, режиссерами Ринатом Махмудовым и Александром Галибиным.