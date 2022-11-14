Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российских вооруженных силах

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам проходить военную службу. Соответствующий документ опубликован 14 ноября на официальном портале правовой информации.

«Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных силах Российской Федерации», — говорится в указе.

Указ внес изменения в положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237.

1 ноября в России начался осенний призыв на военную службу. На нее планируется направить 120 тыс. человек.

В этот день в Генштабе рассказали о работе осенней призывной компании, которая продлится до 31 декабря. Начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что к призыву уже созданы все необходимые запасы имущества и оборудования, а в военкоматы завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество для призывников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября объяснил, что сроки осеннего призыва перенесли из-за перегруженности военкоматов из-за частичной мобилизации. В 2021 году осенний призыв начался 1 октября.