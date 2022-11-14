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Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российских вооруженных силах

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Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам проходить военную службу. Соответствующий документ опубликован 14 ноября на официальном портале правовой информации.

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«Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных силах Российской Федерации», — говорится в указе.

Указ внес изменения в положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237.

1 ноября в России начался осенний призыв на военную службу. На нее планируется направить 120 тыс. человек.

В этот день в Генштабе рассказали о работе осенней призывной компании, которая продлится до 31 декабря. Начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что к призыву уже созданы все необходимые запасы имущества и оборудования, а в военкоматы завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество для призывников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября объяснил, что сроки осеннего призыва перенесли из-за перегруженности военкоматов из-за частичной мобилизации. В 2021 году осенний призыв начался 1 октября.

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