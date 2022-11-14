«Известия» опубликовали видео пожара на территории бывшего завода «Зингер»

«Известия» публикуют кадры пожара, вспыхнувшего 14 ноября на территории Подольского электромеханического завода в Подмосковье (бывшего завода «Зингер»).

По последним данным, площадь возгорания в здании бывшей фабрики «Зингер» достигла 2,5 тыс. кв. м. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области, произошло обрушение между третьим и четвертым этажами здания.

По данным ведомства, из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Сотрудники МЧС также спасли одного человека.

Пожару присвоен второй ранг сложности.