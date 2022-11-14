Полицейские в Туве спасли замерзающего дома двухлетнего мальчика

Полицейские Тувы спасли двухлетнего мальчика, замерзающего у себя дома в селе Тоора-Хем. Об этом 14 ноября говорится в сообщении на сайте республиканского МВД.

Правоохранители прибыли на место происшествия 13 ноября после поступления заявления о драке в одном из домов.

«Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по ставшему им известным адресу, где под замком в частном доме без отопления и без еды уже двое суток находился малолетний мальчик 2020 года рождения», — отметили в полиции.

Как установлено, мать ребенка госпитализирована в Кызыле, а отец оставил сына дома 11 ноября и распивал спиртное.

Мальчика госпитализировали, его здоровью угрозы нет.

«В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года», — добавили в ведомстве.

В августе в Иркутске сотрудники полиции и МЧС России вызволили из квартиры пятилетнюю девочку, просидевшую сутки без взрослых. Инспекторы по делам несовершеннолетних составили административный протокол.