Полицейские из Тоора-Хема спасли двухлетнего мальчика, замерзающего у себя дома.

Полицейские из Тоора-Хема спасли двухлетнего мальчика, замерзающего у себя дома.

2022-11-14 17:49:58

2022-11-14 17:49:58

2022-11-14 17:49:58

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