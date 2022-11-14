ФКС России проведет студенческие соревнования по Standoff 2

Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) объявляет о проведении Всероссийских студенческих соревнований по дисциплине «тактический трехмерный бой» (вид программы — Standoff 2). Молодые спортсмены со всей страны сразятся за призовой фонд в 1 млн рублей, который разделится следующим образом:

Участие в соревнованиях могут принять только студенты высших и средних специальных учебных заведений РФ. Их ждут квалификационные турниры и масштабный LAN-финал.

Квалификационные турниры пройдут во второй половине ноября.

Победитель каждого квалификационного турнира получит приглашение на LAN-финал, который состоится 13 декабря 2022 года в стенах киберспортивного комплекса Yota Arena. Зрителей и гостей события ждут не только напряженные матчи, но и яркая развлекательная программа.

Регистрируйтесь для участиях в соревнованиях и не забывайте следить за ходом матчей на официальном сайте ФКС России, а также в социальных сетях ФКС России «ВКонтакте», «Одноклассники» и в Rutube.