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Турецкий телеканал сообщил о прошедшей в Анкаре встрече глав СВР и ЦРУ

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Фото: ТАСС/МИД РФ
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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин встретился с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в штаб-квартире турецкой разведки в Анкаре. Об этом 14 ноября сообщил турецкий телеканал NTV.

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Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что Бернс должен встретиться с российским коллегой в столице Турции. Отмечалось, что представители двух стран обсудят вопросы по поводу задержанных граждан США, а также ядерного риска. В сообщении телеканала подчеркивалось, что Бернс «не ведет никаких переговоров».

14 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, действительно ли состоятся переговоры, заявил, что не владеет информацией.

До этого, 9 октября, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что переговоры в Турции между РФ и западными странами могут быть использованы для принуждения России пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины.

В этот же день Песков заявил, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

6 октября Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что благодаря усилиям Анкары между Москвой и Киевом произошел обмен военнопленными.

При этом Турция — единственная страна НАТО, которая не стала вводить санкции в отношении российской стороны. В то же время она оказывает военную помощь Украине.

24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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