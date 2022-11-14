Пожару на бывшем заводе «Зингер» в Подольске присвоен второй ранг сложности

Пожару в складском здании на территории завода в городском округе Подольск присвоен второй ранг сложности, и МЧС наращивает группировку для его тушения. Об этом начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев сообщил в понедельник, 14 ноября.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение упаковочного материала на третьем этаже производственно-складского здания на территории завода «Зингер». В 14:55 руководитель тушения пожара объявил ранг возгорания № 2», — сказал Гусев агентству городских новостей «Москва».

К тушению привлечены 30 единиц техники и 94 человека. Причины пожара выясняются.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали одного человека из здания.

Региональная прокуратура начала проверку в связи с пожаром. В ходе нее будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

Ранее в этот день здание на территории Подольского электромеханического завода (бывшего завода «Зингер») загорелось в Московской области. Площадь пожара достигает 1,5 тыс. кв. м, сообщает РИАМО.

Из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек, пишет «Москва 24».