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Пользователи Twitter осудили заявление фон дер Ляйен о целях саммита G20

Пользователи Twitter осудили заявление главы ЕК фон дер Ляйен о G20 и России
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Фото: REUTERS/Achmad Ibrahim
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Пользователи Twitter осудили заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о целях саммита G20 относительно России.

Она назвала этот саммит особым.

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«Нам необходимо обсудить глобальные последствия войны России против продовольственной и энергетической безопасности <...>. Это вызов, который Европа готова принять», — написала глава ЕК в Twitter.

Фон дер Ляйен добавила, что остальные мировые державы тоже должны взять на себя ответственность

Пользователи Сети негативно отреагировали на ее заявление.

Юзер NexLaw PLLC указал главе ЕК, что она провалила задание по защите граждан Европы.

«Это ваша война с энергетическим и продовольственным кризисами, вызванная вашими же санкциями!» — дополнил Striker.

«Коррупция в ЕС — проблема того же масштаба, по моему скромному мнению», — отметил Victor Lewitzki.

Пользователь Longteng посетовал, что у главы ЕК нет на уме ничего, кроме России.

Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник сообщило, что участники саммита G20 согласовали итоговое заявление. По данным агентства, пока неизвестно, упоминается ли в коммюнике украинский конфликт, и если да, то в каких формулировках.

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