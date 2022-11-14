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Власти ФРГ национализируют бывшую дочернюю структуру «Газпрома» SEFE
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Власти ФРГ национализируют бывшую дочернюю структуру «Газпрома» SEFE

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Olaf Schuelke
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Правительство Германии национализирует бывшую структуру российского «Газпрома», газовую компанию Securing Energy for Europe (SEFE).Об этом 14 ноября сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

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Как отметило министерство экономики ФРГ, эти меры обусловлены надвигающейся неплатежеспособностью SEFE. Это может поставить под угрозу надежность поставок в Германии, добавили в ведомстве.

Несколько дней назад Еврокомиссия согласовала помощь ФРГ в €225,6 млн для приобретения SEFE.

В августе сообщалось, что компания нуждается более чем в €5 млрд для замены не поставленного газа из России после прекращения сотрудничества с «Газпромом». Как отмечал управляющий директор SEFE Эгберт Лэге, после введенных санкций со стороны России предприятие «потеряло всё: и трубопроводный газ, и сжиженный природный газ».

Компания SEFE до середины июня 2022 года носила название Gazprom Germania GmbH.

В мае вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что ряд дочерних предприятий экс-дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH не получают газ из-за контрсанкций России. Тогда он заверял, что ФРГ нашла альтернативных поставщиков, при этом не уточнил, каких.

«Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и другими с 1 апреля.

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