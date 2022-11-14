Власти ФРГ национализируют бывшую дочернюю структуру «Газпрома» SEFE

Правительство Германии национализирует бывшую структуру российского «Газпрома», газовую компанию Securing Energy for Europe (SEFE).Об этом 14 ноября сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Как отметило министерство экономики ФРГ, эти меры обусловлены надвигающейся неплатежеспособностью SEFE. Это может поставить под угрозу надежность поставок в Германии, добавили в ведомстве.

Несколько дней назад Еврокомиссия согласовала помощь ФРГ в €225,6 млн для приобретения SEFE.

В августе сообщалось, что компания нуждается более чем в €5 млрд для замены не поставленного газа из России после прекращения сотрудничества с «Газпромом». Как отмечал управляющий директор SEFE Эгберт Лэге, после введенных санкций со стороны России предприятие «потеряло всё: и трубопроводный газ, и сжиженный природный газ».

Компания SEFE до середины июня 2022 года носила название Gazprom Germania GmbH.

В мае вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что ряд дочерних предприятий экс-дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH не получают газ из-за контрсанкций России. Тогда он заверял, что ФРГ нашла альтернативных поставщиков, при этом не уточнил, каких.

«Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и другими с 1 апреля.