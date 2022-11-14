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Компаниям SODECO и ONGC разрешили участвовать в «Сахалине-1» после смены оператора

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Фото: ТАСС/Олег Савин
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Правительство РФ разрешило передать 30% в новом российском операторе нефтяного проекта «Сахалин-1» японской копании Sodeco, а 20% — индийской ONGC. Такое распоряжение подписал 14 ноября премьер-министр Михаил Мишустин.

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Обе компании направили официальное обращение с просьбой участвовать в этом проекте.

«Сахалин-1» должен подготовить необходимые документы для передачи долей.

До этого, 1 ноября, глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте «Сахалин-1», Масахиро Окафудзи заявил, что японское правительство хочет сохранить участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», который будет переведен в российскую юрисдикцию по решению Москвы. Он указал на то, что страна просто «не сможет выжить» без закупок нефти и газа из РФ.

Комментируя это заявление, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что для страны будет экономически неэффективно закупать большие объемы у какого-то другого поставщика.

9 октября, японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура отметил, «Сахалин-1» — важный проект с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок.

Президент России Владимир Путин 7 октября поручил перевести имущество «Сахалина-1» в собственность РФ. Иностранным участникам предоставили месяц на то, чтобы принять решение о том, будут ли они соглашаться или отказываться от перерегистрации своей доли.

«Сахалин-1» — один из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в России. Он предусматривает разработку четырех морских нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги и Лебединское.

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