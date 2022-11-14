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Модный дом Balenciaga ушел из Twitter

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Фото: TASS/Zuma/PPS
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Модный дом Balenciaga ушел из Twitter, владельцем которого недавно стал американский предприниматель Илон Маск.

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Как отмечает издание Business of Fashion, вероятно, известный бренд удалил свою страницу в Twitter в знак протеста против новой политики Маска в соцсети.

«Balenciaga удалила свою учетную запись в Twitter, став первым крупным модным брендом, покинувшим платформу социальных сетей на фоне растущей озабоченности по поводу видения сайта новым владельцем Илоном Маском», — отмечает издание.

До этого подобный протест выразили некоторые крупнейшие корпорации, среди которых General Motors и Dyson. Они отказались от рекламы на этой площадке. Покинул Twitter и ряд знаменитостей, включая модель Джиджи Хадид.

13 ноября новостной веб-сайт Axios сообщил, что Маск имеет заслуженную репутацию одного из «самых требовательных и капризных боссов в истории Америки». Отмечается, что в Twitter он использует тот же метод руководства, что и в других своих компаниях, что, как считают эксперты, может стать для него ошибкой.

9 ноября Маск заявил, что Twitter в ближайшие месяцы ожидают изменения. Предприниматель предупредил, что соцсеть будет делать «много глупостей». 7 ноября он опубликовал обновленные правила Twitter. Новый регламент соцсети выступает за безопасный дискурс бесед. Среди запрещенных форм — призывы к угрозам, ненависть.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд. Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети.

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