Модный дом Balenciaga ушел из Twitter
Модный дом Balenciaga ушел из Twitter, владельцем которого недавно стал американский предприниматель Илон Маск.
Как отмечает издание Business of Fashion, вероятно, известный бренд удалил свою страницу в Twitter в знак протеста против новой политики Маска в соцсети.
«Balenciaga удалила свою учетную запись в Twitter, став первым крупным модным брендом, покинувшим платформу социальных сетей на фоне растущей озабоченности по поводу видения сайта новым владельцем Илоном Маском», — отмечает издание.
До этого подобный протест выразили некоторые крупнейшие корпорации, среди которых General Motors и Dyson. Они отказались от рекламы на этой площадке. Покинул Twitter и ряд знаменитостей, включая модель Джиджи Хадид.
13 ноября новостной веб-сайт Axios сообщил, что Маск имеет заслуженную репутацию одного из «самых требовательных и капризных боссов в истории Америки». Отмечается, что в Twitter он использует тот же метод руководства, что и в других своих компаниях, что, как считают эксперты, может стать для него ошибкой.
9 ноября Маск заявил, что Twitter в ближайшие месяцы ожидают изменения. Предприниматель предупредил, что соцсеть будет делать «много глупостей». 7 ноября он опубликовал обновленные правила Twitter. Новый регламент соцсети выступает за безопасный дискурс бесед. Среди запрещенных форм — призывы к угрозам, ненависть.
Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд. Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети.