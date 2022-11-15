Мороз по роду

В нестабильные времена кто-то считает планирование бесполезным занятием, другие же, напротив, стараются заранее подстраховаться по всем вопросам — даже таким, как намерение завести детей. Причем речь сейчас идет прежде всего о мужчинах. Профильные организации отмечают в России всплеск спроса на услугу заморозки спермы. И если техническая сторона этой процедуры вполне понятна и информации по ней масса, то о правовых деталях применения современных биотехнологий для продолжения рода задумываются далеко не все и не всегда. А зря! Здесь много чего любопытного.

Вспомогательные репродуктивные технологии — довольно обширная сфера. Сюда входят и востребованная сегодня процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), и криоконсервация (то есть замораживание) половых клеток и эмбрионов, и суррогатное материнство, и другие процедуры. При этом Россия входит в число лидеров по применению того же ЭКО. А по неофициальным данным — и по числу обращений к услугам суррогатного материнства. Есть даже данные, согласно которым именно на нашу страну приходится практически треть от всех крионированных людей в мире.

Несмотря на высокий интерес к вспомогательным репродуктивным технологиям среди россиян и стабильный (а сейчас и заметно растущий) спрос на подобные услуги, четкого регулирования в этой сфере нет. Действующее гражданское законодательство, а также нормы в сфере охраны здоровья не всегда дают четкие ответы на вопросы о правовом статусе эмбриона, его потенциале как наследника, правах и обязанностях суррогатной матери и другие. Поэтому возникают сложности в правоприменении.

Многие моменты определяются прежде всего в договоре с конкретным медучреждением. Такие соглашения в силу своей специфики и сложности всё чаще оформляют с привлечением нотариуса.

Один из важных пунктов в договоре с клиникой — указание, кто конкретно может распоряжаться биоматериалами. Как показывает практика, в конфликтных ситуациях такие аргументы играют весомую роль. Несколько лет назад мужчина попытался через суд расторгнуть договор о хранении эмбрионов (в российском правовом поле — это человеческий организм на стадии развития до восьми недель). Семья распалась, и он не хотел появления совместных детей с уже бывшей женой. Однако истцу отказали, так как в контракте оговаривалось, что судьбу эмбрионов определяет супруга. В другом случае, напротив, было зафиксировано, что решение может принять любой из супругов. Поэтому, когда отношения разладились и муж обратился в медучреждение с просьбой прекратить хранение биоматериалов, его заявление было удовлетворено, несмотря на протесты второй половины.

Немало дискуссий вызывает и тема наследования биоматериалов. Скажем, имеет ли право кто-то из родственников покойной женщины-«донора» воспользоваться эмбрионами, которые она когда-то сохранила? По российским законам, половые клетки и эмбрионы не являются объектами гражданских прав и по общему порядку не признаются наследством. Что с ними станет в случае смерти донора, должен решать он сам. Соответствующие распоряжения могут быть закреплены в договоре с клиникой или включены в завещание, удостоверенное нотариусом. Завещателю в этом случае стоит возложить контроль за исполнением его последней воли на душеприказчика.

Может возникнуть и другой вопрос: не является ли сам эмбрион наследником? Ответ с точки зрения закона здесь однозначный — нет. Юридически эмбрион не признается человеком, следовательно, и субъектом права. Имеющаяся практика также подтверждает, что суды не склонны признавать за неимплантированными эмбрионами наследственные или иные права. Ребенок, появившийся из криоконсервированного эмбриона, даже если это произошло после смерти родителя, теоретически уже может претендовать на его имущество. А вот с эмбрионами, которые на момент смерти биологического родителя не были имплантированы, всё гораздо сложнее. Подобной судебной практики очень мало, но та, которая есть, не склонна признавать за неимплантированными эмбрионами наследственные или иные права.

Дети наряду с супругами и родителями — наследники первой очереди. Если ребенок зачат, но еще не рожден, выдача нотариусом свидетельств о праве на наследство приостанавливается до его появления на свет. Причем не важно, кто приводит новую жизнь в мир — супруга наследодателя или, к примеру, суррогатная мать.

Что касается суррогатной матери, то по общему правилу никаких прав на наследство у нее нет. Правда, при желании женщина может помешать ребенку войти в круг наследников. Ведь для того чтобы нотариус мог учитывать интересы чада, в его свидетельстве о рождении должен фигурировать наследодатель. А для того чтобы при регистрации новорожденного в графы «мать» и «отец» были вписаны его биологические родители, необходимо согласие суррогатной мамы. В противном случае туда поставят ее имя, а также имя ее супруга, если он есть. Поэтому всем, кто решился на обращение к суррогатному материнству, стоит заранее предусмотреть в договоре обязательство суррогатной матери внести запись о биологических родителях и включить в договор ответственность за нарушение такого обязательства.

Еще один интересный кейс в части заморозки как способа сохранения жизни связан с людьми, которые хотят «продолжаться» не в детях, а в себе самих. Уже есть смельчаки, которые доверяются крионике — экспериментальной процедуре, подразумевающей глубокое охлаждение и хранение тел, мозга или ДНК умерших.

Здесь стоит отметить, что крионика официально разрешена в небольшом количестве стран и Россия — в их числе. Чтобы пройти подобную процедуру, требуется заключить соответствующий договор. По сути, речь идет о согласии человека на то, что его тело или органы будут использованы для научно-исследовательских работ. При желании подобную волю можно выразить в том числе в завещании.

Автор — председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты, нотариус города Москвы

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