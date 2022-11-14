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На территории ЕС стартовала тренировочная миссия для украинских военных

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Gabriel Rivera-Villan
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Евросоюз (ЕС) в понедельник официально запустил тренировочную миссию для украинских военных на территории своих стран. Всего планируется обучить 15 тыс. военнослужащих, заявило представительство Чехии в совете ЕС 14 ноября.

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«Совет Евросоюза запустил миссию ЕС по оказанию военной поддержки Украине», — сообщило ведомство в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что тренировочная миссия рассчитана на два года, а на ее реализацию выделено €106,7 млн.

12 октября стало известно о согласовании ЕС проведения масштабных тренировочных мероприятий для украинских солдат. Миссия военной помощи Евросоюза «будет иметь цель обучить большое количество личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) различным военным функциям».

Для проведения обучения будет создана штаб-квартира, а также учебные центры в каждой стране — члене Евросоюза. Отмечалось, что Венгрия отказалась от участии в миссии.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предупредил, что решение ЕС создать тренировочную миссию для ВСУ может привести к прямому столкновению с Россией. Политик напомнил, что таким же образом в мае 1959 года США оказались втянуты во вьетнамскую войну. Тогда Тихоокеанское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов стало направлять во Вьетнам своих военных советников, что впоследствии вытекло в официальный ввод войск в эту юго-восточную страну.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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