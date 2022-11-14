Площадь пожара на заводе в Подольске возросла до 2,5 тысяч квадратов

Площадь пожара на заводе в Подольске возросла до 2,5 тысяч квадратов

2022-11-14 17:13:28

2022-11-14 17:13:28

2022-11-14 17:13:28

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