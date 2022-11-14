В России появился в продаже электрокроссовер Audi Q5

В РФ стал доступен электрокроссовер Audi Q5 китайского производства, который попал в Россию стараниями официального дилера марки. Об этом 14 ноября сообщил портал Autonews.

Один из официальных дилеров компании Audi разместил объявление о продаже электрокроссовера немецкой премиум-марки. Q5 предлагается от 6,5 млн рублей.

Q5 оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. и аккумулятором емкостью 83,4 кВт. Дилер утверждает, что одного заряда хватит на 560 км пути.

Кроссовер доступен в комплектации с задним приводом. В пакет безопасности электромобиля входит ABS, система предотвращения столкновения, система контроля слепых зон, а также контроль за полосой движения. Еще Q5 получил круиз- и климат-контроль, подогрев передних сидений и обогрев рулевого колеса, а также бортовой компьютер и навигационную систему.

Электромобиль собран на мощностях SAIC Volkswagen Automotive Co, Ltd. в Китае. Audi Q5 является техническим близнецом электрического кроссовера Volkswagen ID.6, дебютировавшего в апреле 2021 года на Шанхайском автосалоне.

11 ноября стало известно, что российский рынок новых электромобилей в октябре 2022 года вырос на 59% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. В марочном рейтинге на первое место в октябре 2022 года вышла американская Tesla с результатом 80 купленных экземпляров. Это свыше четверти (28%) рынка. Затем еще одну четверть занял новичок сегмента — Volkswagen (в 2021 году электромобилей этого бренда в данном сегменте на рынке не было), показатель которого составил 72 электромобиля. На третьей позиции рейтинга обосновался Audi (24 шт.). Замкнули топ-5 электромобилей по итогам октября 2022 года BMW (16 шт.) и BYD (15 шт.).