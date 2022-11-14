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Дело возбудили по факту травмирования электромонтера в Якутии

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В Алданском районе Якутии возбуждено уголовное дело по факту травмирования электромонтера, который упал с высоты. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в СУ СКР по республике.

Следствие полагает, что сотрудник одного из предприятий при замене неизолированного провода не проверил устойчивость и прочность опоры и поднялся на нее. Произошел надлом, в результате которого опора обрушилась, а электромонтер упал на землю.

Рабочий получил травму грудной клетки, позвоночника, таза и ноги. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Сейчас следствие изучает документацию, в том числе техническую, проводит допросы и другие действия. Все обстоятельства травмирования человека устанавливаются.

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