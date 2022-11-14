Юрист оценил законность взыскания затрат с отказавшихся от полета пассажиров

В установленных нормативно-правовыми актами случаях добровольного отказа пассажиров от перелета перевозчик имеет право в судебном порядке потребовать возмещения понесенных расходов. Об этом рассказал «Известиям» 14 ноября кандидат юридических наук, юрист адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Евгений Вялых, комментируя сообщение авиакомпании «Россия» о рассмотрении возможности взыскания с отказавшихся от полета дополнительных затрат.

Как объяснил эксперт, действующее законодательство (в частности, ст. 108 Воздушного кодекса РФ и п. 227 «Общих правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей») подразделяет случаи отказов путешественников от полетов на вынужденные отказы и добровольные.

«В случаях, когда отказ от полета является вынужденным, пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку плата. При вынужденном отказе пассажира от перелета предъявление авиаперевозчиком к нему каких-либо требований, в том числе о взыскании фактически понесенных расходов, едва ли возможно», — уточнил Вялых.

В то же время, по словам юриста, в случаях добровольного отказа от полета законодательство допускает возможности для перевозчика как отказать в возврате уплаченной за перевозку суммы (например, если пассажир сообщил об отказе после окончания установленного в соответствии с федеральными авиационными правилами времени регистрации на рейс), так и осуществить возврат уплаченной за полет суммы, но при этом с правом взыскания неустойки в размере 25% от цены билета.

«То есть можно констатировать, что в установленных нормативно-правовыми актами случаях добровольного отказа пассажиров от перелета авиакомпания имеет право в судебном порядке потребовать возмещения понесенных расходов, связанных с исполнением своих обязательств», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, взыскание авиакомпаниями убытков с путешественников, чье противоправное поведение повлекло за собой прерывание рейса, основано на действующем законодательстве и имеется судебная практика положительного удовлетворения подобного рода требований в пользу перевозчиков, добавил юрист.

«При этом необходимо иметь в виду, что взыскание авиакомпаниями понесенных затрат с пассажиров, добровольно отказавшихся от полетов или вынудивших своим поведением прервать полет, осуществляется в судебном порядке. В рамках соответствующих судебных процессов авиакомпании должны будут доказать факт наличия понесенных расходов, причинно-следственную связь между такими расходами и отказом пассажира от полета, а также доказать размер расходов с учетом требования разумной достоверности», — заключил Вялых.

Ранее в этот день авиационная компания «Россия» сообщила, что с целью минимизации числа отказов от полетов по надуманным и не связанным с состоянием здоровья причинам рассматривает возможность взыскания затрат с отказавшихся от рейса путешественников. Отмечалось, что в таких случаях перевозчик несет убытки, включающие в себя расходы на оплату труда работников, буксировку воздушного судна, работу вспомогательной силовой установки, израсходованное из-за возврата на место стоянки топливо, снятие багажа и др.