Аналитики предупредили о риске нехватки у Польши денег на закупку вооружения

Польше может не хватить денег на закупку вооружения и военной техники. Об этом свидетельствуют результаты анализа банка Credit Agricole, на который ссылается газета Rzeczpospolita.

По словам главного экономиста Credit Agricole Якуба Боровского, новое правительство Польши после парламентских выборов в стране в 2023 году будет вынуждено ограничить уже реализуемые программы вооружений, а также те, которые только запланированы.

По подсчетам аналитиков банка, сумма всех расходов на национальную оборону к 2035 году может составить 1,7 трлн злотых (около 22,5 трлн рублей).

«Анализ Credit Agricole не оставляет сомнений: если не позднее 2024 года экономика не поднимется, а вряд ли это произойдет, Польша начнет испытывать проблемы с урегулированием своих обязательств, вытекающих из неконтролируемой сегодня гонки вооружений», — говорится в материале.

Ранее, 11 октября, замглавы польского минобороны Войцех Скуркевич заявил, что Варшава увеличивает военный бюджет для массовой закупки вооружений на фоне передачи Украине оружия и техники. По его словам, Польша увеличит траты на нужды обороны и потратит 97,4 млрд злотых (120 млрд рублей), что составляет 3% от внутреннего валового продукта страны.

В конце августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что оборонный бюджет страны в 2023 году увеличится почти в два раза. Сумма составит около 98 млрд злотых.

Годом ранее весь военный бюджет Польши составлял 68,7 млрд злотых.

Эти решения польские власти приняли на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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