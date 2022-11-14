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СМИ узнали о недовольстве Польши сокращением дотаций ЕС на беженцев

Express: Польша пришла в ярость из-за сокращения дотаций ЕС на украинских беженцев
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Фото: Global Look Press/Hesther Ng
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Польское правительство недовольно скромной финансовой помощью от Евросоюза (ЕС) на содержание украинских беженцев. Об этом пишет обозреватель газеты Express Тим Макналти со ссылкой на источники.

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«Недавнее предложение Еврокомиссии предоставить Польше финансовую компенсацию за усилия страны по размещению миллионов украинцев <…> грозит спровоцировать новый конфликт с правоцентристским правительством республики», — говорится в статье.

По сведениям журналиста, польские власти планируют потратить €8,4 млрд на поддержку беженцев.

Брюссель предложил Варшаве доппомощь в размере €144,6 млн, однако такое решение раскритиковали в польской правящей партии «Право и справедливость».

По мнению чиновников, Евросоюз не осознает реальные масштабы миграционного кризиса, в результате которого около 1 млн украинцев переселились в Польшу.

В октябре Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится к новой волне украинских беженцев из-за приближения зимы и повреждений энергетической инфраструктуры Украины. По словам одного из источников, в Европе уверены, что справятся с новым наплывом беженцев.

В сентябре мэр польского Пшемысля Войцех Бакун рассказал, как украинцы приезжают за пособиями и сразу возвращаются обратно.

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