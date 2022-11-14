СМИ узнали о недовольстве Польши сокращением дотаций ЕС на беженцев

Польское правительство недовольно скромной финансовой помощью от Евросоюза (ЕС) на содержание украинских беженцев. Об этом пишет обозреватель газеты Express Тим Макналти со ссылкой на источники.

«Недавнее предложение Еврокомиссии предоставить Польше финансовую компенсацию за усилия страны по размещению миллионов украинцев <…> грозит спровоцировать новый конфликт с правоцентристским правительством республики», — говорится в статье.

По сведениям журналиста, польские власти планируют потратить €8,4 млрд на поддержку беженцев.

Брюссель предложил Варшаве доппомощь в размере €144,6 млн, однако такое решение раскритиковали в польской правящей партии «Право и справедливость».

По мнению чиновников, Евросоюз не осознает реальные масштабы миграционного кризиса, в результате которого около 1 млн украинцев переселились в Польшу.

В октябре Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится к новой волне украинских беженцев из-за приближения зимы и повреждений энергетической инфраструктуры Украины. По словам одного из источников, в Европе уверены, что справятся с новым наплывом беженцев.

В сентябре мэр польского Пшемысля Войцех Бакун рассказал, как украинцы приезжают за пособиями и сразу возвращаются обратно.