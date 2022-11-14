Болтон заявил о бессилии системы ПРО США перед российскими ракетами

Система противоракетной обороны (ПРО) США на сегодняшний день не способна защитить страну от ударов, написал 13 ноября для газеты The Wall Street Journal экс-советник Дональда Трампа (бывшего президента США) по нацбезопасности Джон Болтон.

«Американская система противоракетной обороны в нынешнем виде не способна защитить страну от мощных ударов баллистических ракет», — указал Болтон.

Он также отметил, что система ПРО США не способна отразить атаку российских или китайских систем гиперзвукового вооружения.

«Пока наши соперники развивали гиперзвуковые и другие несущие угрозу новые технологии, возможности США к сдерживанию и готовность страны симметрично отвечать военным путем лишь снижались», — заявил Болтон.

По его словам, на сегодняшний день задача по усилению системы ПРО страны должна быть приоритетной. Особенно на фоне сообщений о разработке Ираном первой гиперзвуковой баллистической ракеты, а также постоянных пусков со стороны КНДР.

28 октября Пентагон опубликовал полную версию стратегии национальной обороны США 2022 года. В документе Россия названа острой угрозой США, а Китай — основным вызовом. Центральным элементом 80-страничного документа является «комплексное сдерживание» противника, координация военных, дипломатических и экономических рычагов всего американского правительства.

За день до этого глава Пентагона Ллойд Остин, говоря о новой стратегии страны, уточнил, что Россия отличается от Китая тем, что не может систематично быть вызовом для США в течение долгого срока.

Еще в ноябре прошлого года замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал, что Вашингтон не сможет создать систему ПРО, которая смогла бы гарантированно защитить страну на 100%. Он предположил, что США смогут в лучшем случае отбить ракетные атаки с каких-то очень конкретных направлений.