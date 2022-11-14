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Болтон заявил о бессилии системы ПРО США перед российскими ракетами

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Система противоракетной обороны (ПРО) США на сегодняшний день не способна защитить страну от ударов, написал 13 ноября для газеты The Wall Street Journal экс-советник Дональда Трампа (бывшего президента США) по нацбезопасности Джон Болтон.

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«Американская система противоракетной обороны в нынешнем виде не способна защитить страну от мощных ударов баллистических ракет», — указал Болтон.

Он также отметил, что система ПРО США не способна отразить атаку российских или китайских систем гиперзвукового вооружения.

«Пока наши соперники развивали гиперзвуковые и другие несущие угрозу новые технологии, возможности США к сдерживанию и готовность страны симметрично отвечать военным путем лишь снижались», — заявил Болтон.

По его словам, на сегодняшний день задача по усилению системы ПРО страны должна быть приоритетной. Особенно на фоне сообщений о разработке Ираном первой гиперзвуковой баллистической ракеты, а также постоянных пусков со стороны КНДР.

28 октября Пентагон опубликовал полную версию стратегии национальной обороны США 2022 года. В документе Россия названа острой угрозой США, а Китай — основным вызовом. Центральным элементом 80-страничного документа является «комплексное сдерживание» противника, координация военных, дипломатических и экономических рычагов всего американского правительства.

За день до этого глава Пентагона Ллойд Остин, говоря о новой стратегии страны, уточнил, что Россия отличается от Китая тем, что не может систематично быть вызовом для США в течение долгого срока.

Еще в ноябре прошлого года замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал, что Вашингтон не сможет создать систему ПРО, которая смогла бы гарантированно защитить страну на 100%. Он предположил, что США смогут в лучшем случае отбить ракетные атаки с каких-то очень конкретных направлений.

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