Доля Lada на российском авторынке установила новый рекорд

С 7 по 13 ноября (45-я неделя 2022 года) жители РФ приобрели 4641 новый легковой автомобиль Lada. Это составило 42% от общего объема рынка за прошедшую неделю 2022 года и стало рекордным показателем, сообщило 14 ноября агентство «Автостат».

Аналитики агентства отметили, что ранее максимальный результат рыночной доли Lada был зафиксирован по итогам 38-й недели текущего года и составил 41,3%.

Что касается остальных марок, то во вторую неделю ноября после Lada расположились сразу три китайских: Haval (992 шт.), Chery (946 шт.) и Geely (783 шт.). На пятой и шестой позициях отметились корейские Kia (682 шт.) и Hyundai (564 шт.).

Седьмое место у китайского премиума, бренда EXEED (290 шт.). Ему немного уступил французский Renault (287 шт.).

В топ-10 самых популярных марок также попали японская Toyota (276 шт.) и российский «УАЗ» (233 шт.).

Специалисты отметили, что каждый четвертый купленный за рассматриваемый период времени автомобиль относился к семейству Lada Granta, показатель которого составил 2764 экземпляра. Внедорожники Lada Niva Travel и Lada Niva Legend разошлись тиражом в 733 и 605 единиц соответственно.

Затем в модельном рейтинге расположились «китайцы» — Chery Tiggo 7 PRO (581 шт.), Haval Jolion (526 шт.) и Geely Coolray (440 шт.). Автомобили семейства Lada Vesta заняли седьмую строчку с результатом 365 штук. Кроссовер Haval F7 (221 шт.) — восьмой, Geely Atlas Pro (212 шт.) — девятый. Замкнул десятку лидеров «УАЗ Патриот» (178 шт.).

Всего за вторую неделю ноября 2022 года в России было куплено 11 088 новых легковых автомобилей — на 2% больше, чем неделей ранее (с 31 октября по 6 ноября).

7 ноября стало известно, что российский авторынок просел почти на 63% в октябре 2022 года. Согласно данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), практически все компании, попавшие в список самых популярных, показали падение продаж. Специалисты связывают это с нехваткой машин у дилеров. Показатели остальных производителей оказались в минусе. Российский АвтоВАЗ с итогом в октябре текущего года в 19 145 машин (–25%) показал самый приемлемый результат. За ним следуют китайский Haval с итогом октября в 4426 автомобилей (–8%). Третье место у Группы «ГАЗ» — 3912 машин (–33%).