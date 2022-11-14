Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон заявил о намерении позвонить Путину по окончании саммита ​G20
Армия
Путин подписал указ о службе иностранных граждан в ВС РФ
Мир
Байден и Си обсудили предотвращающие конфликт между США и КНР принципы
Мир
Болтон заявил о бессилии системы ПРО США перед российскими ракетами
Мир
Польша изъяла долю «Газпрома» в операторе части газопровода «Ямал - Европа»
Политика
Путин утвердил порядок осуществления публичной власти в Запорожской и Херсонской областях
Мир
Венгрия отказалась обучать украинских солдат на своей территории
Мир
Британия выделила $5,8 млн на восстановление энергосистемы Украины
Мир
Европарламент планирует проголосовать за объявление РФ «террористическим государством»
Мир
Глава ЕК заявила о готовности ЕС ввести потолок цен на нефть из РФ
Общество
Путин присвоил звание «Мать-героиня» супруге Кадырова
Происшествия
В Ясиноватой 70 домов остались без отопления из-за обстрелов ВСУ

Доля Lada на российском авторынке установила новый рекорд

0
Фото: ТАСС/Павел Ворожцов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 7 по 13 ноября (45-я неделя 2022 года) жители РФ приобрели 4641 новый легковой автомобиль Lada. Это составило 42% от общего объема рынка за прошедшую неделю 2022 года и стало рекордным показателем, сообщило 14 ноября агентство «Автостат».

Склады по осени пустеют: авторынок снова показал минус
Продажи новых машин в октябре упали в сравнении с сентябрьскими

Аналитики агентства отметили, что ранее максимальный результат рыночной доли Lada был зафиксирован по итогам 38-й недели текущего года и составил 41,3%.

Что касается остальных марок, то во вторую неделю ноября после Lada расположились сразу три китайских: Haval (992 шт.), Chery (946 шт.) и Geely (783 шт.). На пятой и шестой позициях отметились корейские Kia (682 шт.) и Hyundai (564 шт.).

Седьмое место у китайского премиума, бренда EXEED (290 шт.). Ему немного уступил французский Renault (287 шт.).

В топ-10 самых популярных марок также попали японская Toyota (276 шт.) и российский «УАЗ» (233 шт.).

Специалисты отметили, что каждый четвертый купленный за рассматриваемый период времени автомобиль относился к семейству Lada Granta, показатель которого составил 2764 экземпляра. Внедорожники Lada Niva Travel и Lada Niva Legend разошлись тиражом в 733 и 605 единиц соответственно.

Затем в модельном рейтинге расположились «китайцы» — Chery Tiggo 7 PRO (581 шт.), Haval Jolion (526 шт.) и Geely Coolray (440 шт.). Автомобили семейства Lada Vesta заняли седьмую строчку с результатом 365 штук. Кроссовер Haval F7 (221 шт.) — восьмой, Geely Atlas Pro (212 шт.) — девятый. Замкнул десятку лидеров «УАЗ Патриот» (178 шт.).

Всего за вторую неделю ноября 2022 года в России было куплено 11 088 новых легковых автомобилей — на 2% больше, чем неделей ранее (с 31 октября по 6 ноября).

7 ноября стало известно, что российский авторынок просел почти на 63% в октябре 2022 года. Согласно данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), практически все компании, попавшие в список самых популярных, показали падение продаж. Специалисты связывают это с нехваткой машин у дилеров. Показатели остальных производителей оказались в минусе. Российский АвтоВАЗ с итогом в октябре текущего года в 19 145 машин (–25%) показал самый приемлемый результат. За ним следуют китайский Haval с итогом октября в 4426 автомобилей (–8%). Третье место у Группы «ГАЗ» — 3912 машин (–33%).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022