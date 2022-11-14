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Канада намерена выделить еще $500 млн военной помощи Украине

Премьер Трюдо сообщил, что Канада выделит $500 млн военной помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/MC1 John Bellino
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Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн канадских долларов. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо на саммите «Большой двадцатки» на Бали.

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«Сегодня на саммите G20 на Бали в Индонезии премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине $500 млн в рамках дополнительной военной помощи», — говорится в заявлении офиса премьер-министра.

Эти средства будут выделены из объявленного на 2022 год бюджета помощи Украине и пойдут на закупку военного оборудования, оборудования для наблюдения и связи, топлива и медикаментов.

10 ноября Трюдо провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Канадский лидер выразил солидарность Оттавы с Киевом и подтвердил обязательство Канады по поддержке Украины и ее народа «путем военной, экономической и гуманитарной помощи до тех пор, пока это необходимо».

Кроме того, главы двух стран обсудили возможности сотрудничества в ближайшие месяцы и в долгосрочной перспективе.

До этого, 12 октября, сообщалось, что министр обороны Канады Анита Ананд на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе анонсировала военную помощь Киеву на сумму более $47 млн. Отмечалось, что новый пакет военной помощи включает оборудование на сумму $15,2 млн из арсенала вооруженных сил Канады. Также Оттава пообещала предоставить Киеву 400 тыс. единиц зимней одежды на общую сумму $15 млн.

С февраля текущего года объем выделенной Канадой военной помощи Киеву превысил $600 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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