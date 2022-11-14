Мороз до -38 градусов спрогнозировали в ЯНАО

Мороз до –38 градусов ожидается на этой неделе в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

Температура упадет до –35 градусов в ночь на 15 ноября. Местами ожидается до –23 градусов. В отдельных районах вероятна изморозь, скорость ветра будет достигать 13 м/с. В течение дня температура составит около –30 градусов, ветер стихнет до 6–11 м/с.

В ночь на 16 ноября температура снизится до –38 градусов. В регионе ожидается переменная облачность без осадков. Скорость ветра составит 5–10 м/с.

Ранее заморозки и мокрый снег спрогнозировали на территории Омской области. 16 ноября температура воздуха опустится до –13 градусов. На дорогах образуется гололедица.