Реклама
Прямой эфир

СМИ сообщили об отмене совместного фотографирования на саммите G20

0
Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На саммите «Группы двадцати» (G20) на Бали в Индонезии не будет совместного фотографирования лидеров стран. Об этом 14 ноября сообщило агентство Kyodo.

Жди двадцать: состоятся ли переговоры РФ и западных стран на G20
И есть ли у участников саммита на Бали шанс обсудить мирное урегулирование на Украине

Издание заявило, что такое решение принято «из-за России», не уточнив подробностей.

Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали. Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на мероприятии. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее, 8 июля, на встрече глав МИД стран G20 отменили традиционное совместное фотографирование. По данным ряда СМИ, вероятной причиной отмены стало отношение участников встречи к спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. В частности, в большей степени на отмену фотосессии повлияла позиция госсекретаря США Энтони Блинкена. Сообщалось, что он не хотел участвовать в мероприятии с Лавровым.

Сам глава МИД РФ заявил, что не приглашал никого фотографироваться с собой.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022