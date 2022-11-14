СМИ сообщили об отмене совместного фотографирования на саммите G20

На саммите «Группы двадцати» (G20) на Бали в Индонезии не будет совместного фотографирования лидеров стран. Об этом 14 ноября сообщило агентство Kyodo.

Издание заявило, что такое решение принято «из-за России», не уточнив подробностей.

Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали. Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на мероприятии. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее, 8 июля, на встрече глав МИД стран G20 отменили традиционное совместное фотографирование. По данным ряда СМИ, вероятной причиной отмены стало отношение участников встречи к спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. В частности, в большей степени на отмену фотосессии повлияла позиция госсекретаря США Энтони Блинкена. Сообщалось, что он не хотел участвовать в мероприятии с Лавровым.

Сам глава МИД РФ заявил, что не приглашал никого фотографироваться с собой.