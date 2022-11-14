Жительница Донецка погибла при обстреле со стороны ВСУ

Жительница Донецка погибла при обстреле города украинскими боевиками. Об этом сообщили 14 ноября в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«ВФУ [вооруженные формирования Украины] обстреляли Киевский район Донецка, одна женщина погибла, и еще одна получила ранение. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится Telegram-канале штаба.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинские войска обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в третий раз за сутки. Известно, что ВФУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка уже 20 ракет из «Града».

29 июня президент РФ Владимир Путин назвал действия украинских властей в Донбассе геноцидом.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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