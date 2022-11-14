Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Приморском крае

В Приморском крае в результате столкновения двух легковушек на трассе Дальнегорск – Краснореченский погибли два человека, еще один пострадал. Об этом пресс-служба регионального УМВД сообщает 14 ноября.

Предварительно установлено, что на 2-м км трассы 22-летний водитель Toyota Crown выехал на встречку и врезался в Nissan Serena под управлением 49-летнего мужчины. Водитель Nissan, а также 21-летний пассажир Toyota погибли, пишет РИА «Восток-Медиа».

Водитель Toyota госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Как выяснилось, он никогда не проходил обучения на право управления транспортным средством.

По факту смертельного ДТП организована проверка. Сотрудники полиции уже назначили ряд экспертиз, уточняет ИА PrimaMedia, по итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП на территории Томской области. Грузовой автомобиль Scania выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Daihatsu. Два пассажира иномарки погибли на месте.