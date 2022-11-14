Volkswagen представит для Бразилии модель Polo Track

Компания Volkswagen анонсировала для бразильского рынка выход модели Polo Track, которая заменит ушедший хетчбек Gol. Об этом 14 ноября сообщило издание «Авторевю».

Volkswagen Polo Track, который появится в ближайшее время в Бразилии, будет являться упрощенным вариантом хорошо известного хетчбэка Polo, который базируется на платформе MQB.

От обыкновенного Polo версия Track будет отличаться только оснащением. Версия Track будет иметь более простые по форме бамперы, крупноячеистую решетку радиатора, галогеновые фары и стальные 15-дюймовые колеса с колпаками. Объем багажника — 300 л. Под капотом будут трехцилиндровый литровый мотор MPI мощностью 84 л.с. и пятиступенчатая механика.

В салоне тоже всё просто: набор базовых приборов, ручная регулировка зеркал, пластиковый обод руля, сиденья с интегрированными подголовниками. В машине будут четыре подушки безопасности, ESP, кондиционер, электроусилитель руля, центральный замок и передние электрические стеклоподъемники.

На местный рынок Polo Track выйдет в январе 2023 года по цене от $15 020 (примерно 909 818 рублей).

Что касается модели Gol, то на прощание она будет выпущена серией из 1 тыс. автомобилей в спецверсии Last Edition. В 2004–2006 годах Gol поставляли в Россию под названием Volkswagen Pointer.

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