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Макрон заявил о намерении позвонить Путину по окончании саммита ​G20

BFM: Макрон намерен переговорить с Путиным по окончании саммита ​G20
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Фото: REUTERS/Firdia Lisnawati
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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину после завершения саммита «Большой двадцатки» на Бали. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

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Отмечается, что Макрон «намерен продолжить диалог» с Путиным и позвонить ему после саммита.

При этом, как заявили в Елисейском дворце, на полях G20 главы МИД и минфина Франции не планируют переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее в понедельник в интервью радиостанции France Inter Макрон сообщил, что его страна привержена дипломатическому подходу разрешения конфликта на Украине, и заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным. По его словам, дипломатический подход заключается в том, чтобы «разговаривать с теми, с кем мы не согласны».

Накануне Макрон призвал страны Запада увеличить дипломатические усилия для того, «чтобы стороны (Москва и Киев. — Ред.) сели за стол переговоров». Прежде он призывал возобновить российско-украинский переговорный процесс на полях климатической конференции ООН в Египте 7 ноября.

Саммит «большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября на Бали. Президент РФ не будет присутствовать на мероприятии. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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