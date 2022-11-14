В Музее Победы пройдет акция на лучшее поздравление Деду Морозу

17 ноября в Музее Победы пройдет праздничная акция «Поздравь Деда Мороза». В преддверии дня рождения зимнего волшебника, который отмечается в нашей стране 18 ноября, юные гости музея смогут поздравить Деда Мороза, а также стать счастливыми обладателями билетов на исторический новогодний квест «Елка Победы».

Ребят встретит Снегурочка и предложит им записать на телевизионную камеру свои пожелания Деду Мороза. Организаторы надеются, что поздравления маленьких посетителей будут искренними, добрыми, яркими, трогательными и необычными. В этот же день, 17 ноября, все ролики будут размещены в социальных сетях Музея Победы, где пройдет голосование за лучшие видео.

18 ноября состоится подведение итогов онлайн-конкурса. Три победителя, набравшие большее количество голосов, получат билет на квест «Eлка Победы».

Время проведения акции: 12.00–14.00.