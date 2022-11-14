Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон заявил о намерении позвонить Путину по окончании саммита ​G20
Армия
Путин подписал указ о службе иностранных граждан в ВС РФ
Мир
Байден и Си обсудили предотвращающие конфликт между США и КНР принципы
Мир
Болтон заявил о бессилии системы ПРО США перед российскими ракетами
Мир
Венгрия отказалась обучать украинских солдат на своей территории
Мир
Британия выделила $5,8 млн на восстановление энергосистемы Украины
Мир
Европарламент планирует проголосовать за объявление РФ «террористическим государством»
Мир
Глава ЕК заявила о готовности ЕС ввести потолок цен на нефть из РФ
Общество
Путин присвоил звание «Мать-героиня» супруге Кадырова
Происшествия
В Ясиноватой 70 домов остались без отопления из-за обстрелов ВСУ
Мир
Карл III официально стал смотрителем Большого Виндзорского парка
Политика
Путин утвердил порядок осуществления публичной власти в Запорожской и Херсонской областях

В Музее Победы пройдет акция на лучшее поздравление Деду Морозу

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

17 ноября в Музее Победы пройдет праздничная акция «Поздравь Деда Мороза». В преддверии дня рождения зимнего волшебника, который отмечается в нашей стране 18 ноября, юные гости музея смогут поздравить Деда Мороза, а также стать счастливыми обладателями билетов на исторический новогодний квест «Елка Победы».

Ребят встретит Снегурочка и предложит им записать на телевизионную камеру свои пожелания Деду Мороза. Организаторы надеются, что поздравления маленьких посетителей будут искренними, добрыми, яркими, трогательными и необычными. В этот же день, 17 ноября, все ролики будут размещены в социальных сетях Музея Победы, где пройдет голосование за лучшие видео.

18 ноября состоится подведение итогов онлайн-конкурса. Три победителя, набравшие большее количество голосов, получат билет на квест «Eлка Победы».

Время проведения акции: 12.00–14.00.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022