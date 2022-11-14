МИД России опроверг сообщение AP о госпитализации Лаврова в Индонезии перед саммитом G20
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- МИД России опроверг сообщение AP о госпитализации Лаврова в Индонезии перед саммитом G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации на Бали перед саммитом «большой двадцатки» (G20). Видео с обращением главы МИД РФ 14 ноября разместила в Telegram официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«И про нашего президента [РФ Владимира Путина] уже лет десять пишут, что он заболел. Это такая, в общем-то, игра, которая не новая в политике», — сказал Лавров.
На кадрах видно, как он работает с документами в отеле. Министр обратился к опубликовавшим фейк западным журналистам с советом чаще писать правду, подчеркнув, что пресса США и ЕС игнорирует позицию РФ, продвигает лишь одну точку зрения.
Лавров также рассказал, что сейчас готовится к предстоящему саммиту.
«Завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию. Только что звонила министр иностранных дел Индонезии [Ретно Марсуди], которая является председателем министерского процесса. Сейчас завершаются переговоры, наши эксперты там находятся, но министр по телефону контролирует эту ситуацию», — заключил Лавров.
О госпитализации главы МИД РФ ранее в этот день сообщило агентство AP со ссылкой на индонезийских чиновников.
Саммит G20 состоится на Бали 15–16 ноября. Лавров возглавит на нем российскую делегацию.
Ранее, в мае, министр опроверг слухи о якобы плохом состоянии здоровья Путина. Лавров отметил, что президент ежедневно появляется на публике и вряд ли вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-либо недуга.