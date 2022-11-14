Лишенные прав водители чаще других становятся виновниками ДТП

Автомобилисты, которых лишали водительских прав, в полтора раза чаще провоцируют аварийные ситуации на дороге по отношению к водителям, никогда не подвергавшимся такому наказанию. Об этом 14 ноября «Известиям» сообщила компания «АльфаСтрахование».

К такому выводу пришли специалисты, проанализировав анализ страховых событий по ОСАГО. Исследование проводилось в целевом сегменте клиентов компании в первом полугодии 2022 года. Согласно ему, частота ДТП у тех, кто ранее злостно нарушал правила дорожного движения, приблизилась к 7%. При этом ДТП по вине водителей, которые ни разу не лишались прав, происходило всего в 4,5% аварий на дорогах.

Страховщики отметили, что подобная статистика прослеживается для всех возрастных категорий водителей.

В начале 2022 года вступил в силу закон об ужесточении наказания для водителей-лихачей при повторных грубых нарушениях. Теперь они могут получить уголовную ответственность за нарушения ПДД, если ранее уже подвергались административному наказанию или были лишены прав за аналогичные действия. Специалисты страхового бизнеса констатировали, что не для всех лихачей это явилось существенной угрозой, так как по-прежнему такие водители создают наибольшую угрозу на дорогах для остальных участников движения.

9 ноября стало известно, что с наступлением аварийно опасного зимнего периода водители в Москве начинают ездить осторожнее. С января по сентябрь 2022 года в городе зафиксировано на 7% меньше аварий, чем в 2021 году. В рамках совместного всероссийского онлайн-тестирования «Зимний зачет», проведенного «Авто.ру» и Центром организации дорожного движения (ЦОДД) столицы, выяснилось, что 85% водителей с наступлением аварийно опасного зимнего периода начинают ездить аккуратнее. Только 42% респондентов сообщили, что чувствуют себя на зимней дороге безопасно.