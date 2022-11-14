Столтенберг призвал не забывать про мощный военный потенциал России

Россия обладает мощным военным потенциалом и недооценивать его ошибочно. Об этом заявил в понедельник, 14 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию. Российские вооруженные силы сохраняют значительные возможности, большое число личного состава», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с главами МИД и минобороны Нидерландов.

Ранее, 9 ноября, Столтенберг в беседе с телеканалом Sky News отметил, что ВС России обладают возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам. По его словам, на Западе видели беспилотники и ракетные удары. Это показывает, что «Россия всё еще может причинить много урона».

При этом генсек заявил, что большинство стран НАТО намерено поддерживать Украину, хотя есть государства, имеющие отличное мнение.

27 октября президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости послать сигнал Киеву из Вашингтона. Он отметил, что украинский конфликт могут быстро решить путем дипломатии те, кто реализует политику в США.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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