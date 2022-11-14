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Пожароопасный сезон завершился в Челябинской области

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Пожароопасный сезон завершился на территории Челябинской области 14 ноября. Соответствующий документ подписал губернатор Алексей Текслер.

Вероятность возникновения природных возгораний на Южном Урале снизилась в связи с похолоданием. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Пожароопасный сезон в регионе в 2022 году ввели 1 апреля, в отдельных районах сезон начался 20 апреля. Такие меры были приняты в связи с повышением дневных температур и сходом снежного покрова. На текущий момент среднесуточная температура воздуха значительно снизилась.

В Московской области пожароопасный сезон будет закрыт 15 ноября. Всего в регионе зафиксировали 341 возгорание, в том числе 36 торфяных пожаров. Только за август, который стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, ликвидировали 201 возгорание.

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