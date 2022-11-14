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В Финляндии рост цен на продукты достиг рекорда

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Jin Mamengni
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Цены на продукты в Финляндии за год выросли на 15,7%, что стало рекордным показателем. Об этом 14 ноября сообщает портал Yle со ссылкой на Центр статистики.

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Отмечается, что еще в августе 2022 года показатель не превышал 12,5%, а в сентябре — 14,5%.

По данным Центра, больше всего в стране подорожала мука — почти на 46%. Также на 33,7% подорожали куриные яйца, на 33,7% кофе и на 32,6% масло.

Стоимость мяса птицы аналогично выросла на 25,7%, говядина — на 23,6%, а свинина — на 23,3%.

Сыры в Финляндии теперь стоят на 22,3–24,9% дороже, чем годом ранее. Из фруктов сильнее всего подорожали цитрусовые (10,8%) и бананы (7,6%).

По данным Центра статистики, в октябре инфляция в стране достигла 8,3%. В сентябре этот показатель равнялся 8,1%, а в августе — 7,6%. Причиной таких проблем в Центре отметили повышение цен на электроэнергию и топливо, а также рост процентной ставки по ипотечным кредитам.

В конце октября агентство Bloomberg сообщило, что власти Финляндии готовятся к веерным отключениям электроэнергии из-за нехватки ресурсов и риску смертей от холода. Отмечалось, что ранее поставлявшаяся в страну электроэнергия из России хоть и составляла небольшую часть от общего объема поставок в страну, но ее потеря всё равно грозит неприятными для финнов последствиями.

Также в конце месяца исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил о беспрецедентном энергетическом кризисе в мире. Он указал на то, что в связи с происходящими в мире событиями европейские страны столкнулись с перебоями в поставках энергоресурсов. Из-за этого предстоящая зима для них будет тяжелой, однако следующая — еще тяжелее.

Финляндия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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