Политолог объяснил отказ Турции принять соболезнования США после теракта

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов объяснил в понедельник, 14 ноября, отказ турков принять соболезнования американцев после теракта в Стамбуле.

«Представители МВД Турции заявляют, что они рассчитывали на более серьезную поддержку своих союзников. Более того, они указывают на причастность к этому своих партнеров по НАТО. Речь идет про США. Причина в том, что Соединенные Штаты активно поддерживают курдов в Сирии и Ираке», — сказал Тарасов в беседе с Lenta.Ru.

По мнению политолога, появляется фактор разжигания активизации курдской проблемы, затрагиваемой Турцией, а в будущем можно ожидать осложнения ситуации в самой Турции. Он отметил, что правительство страны считает, что цель теракта в дестабилизации ситуации внутри Турции.

Также турецкое правительство может сейчас поднять вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

«Турция выставила список курдских активистов, действующих на территории этих стран, и требует их выдачи. Вроде бы какие-то договоренности на сегодняшний день существуют, но этот теракт создает негативный фон по поводу возможных действий турецкого правительства», — сказал Тарасов.

Политолог убежден, что если из Турции прозвучит заявление о том, что организаторы этого теракта каким-то образом связаны со скандинавскими странами, это будет означать, что вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс станет еще острее.

«Но если теракт будет привязан только к региональной проблеме, я имею в виду сирийских, турецких, иракских курдов и Рабочую партию Курдистана, то проблема приобретет другой характер. Турки будут более решительно требовать от властей Финляндии и Швеции выдачу курдских активистов», — отметил он, добавив, что после теракта вопрос о вступлении этих стран в НАТО при любых раскладах будет отложен.

Ранее в этот день глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара не принимает соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле. По его словам, властям страны известно, откуда координировали теракт в Стамбуле. Произошедшее он назвал посланием, сообщает телеканал «360».

Накануне на центральной улице Стамбула Истикляль прогремел взрыв, передает RT. Возбуждено уголовное дело. По последним данным, 81 человек ранен, шестеро погибли.

На Истикляль убрали скамейки у цветочных горшков.

Как сообщает TRT Haber, было изучено 1200 камер видеонаблюдения, которые зафиксировали путь подозреваемой женщины, оставившей бомбу. В результате гражданку Сирии Ахлам Альбашир задержали. Она проходила подготовку в качестве офицера специальной разведки террористической организации PKK/PYD/YPG и нелегально въехала в Турцию.

Всего задержано 46 человек, они находятся под стражей.