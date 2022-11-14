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Песков объяснил отсутствие Путина на саммите G20 необходимостью находиться в России

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин не сможет принять участие в саммите G20 на Бали. Это решение продиктовано обстоятельствами, которые требуют нахождения главы государства в России, сообщил 14 ноября журналистам Песков.

При этом он отметил, что на саммите будет представлять министр иностранных дел страны Сергей Лавров, который общается с большим кругом участников этого саммита.

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«И все остальные, если они проявляют желание, они имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться», — отметил Песков.

О том, что президент Росси не сможет посетить саммит G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября, сообщалось 10 ноября.

Как отметил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, международный престиж России не зависит от того, кто будет представлять ее на саммите G20. Также сенатор выразил мнение, что Лавров сможет объяснить подходы Москвы к международным делам, в том числе к кризису на Украине.

13 ноября канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление по поводу решения Путина не принимать участие в саммите G20 в Индонезии. Он добавил, что на саммите российскому лидеру, вероятно, пришлось бы столкнуться с многочисленными вопросами и критикой со стороны других участников.

В тот же день стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20 в онлайн-формате. До этого, 10 ноября, в Индонезии сообщили, что украинский лидер пропустит саммит на Бали по причине «плотного графика» и «внутренних дел».

3 ноября Зеленский отказался участвовать в саммите G20, если в нем примет участие президент России Владимир Путин. После этого читатели немецкого журнала Der Spiegel посчитали трусостью отказ главы Украины встретиться с российским коллегой.

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