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В Китае появилось новое поколение кроссовера Haval H6

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Фото: соцсети
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Новый внедорожник Haval H6 замечен в Китае на дорогах по время испытаний. Автопроизводитель о планах выпуска новой модели никакой конкретной информации не предоставил, о чем 14 ноября сообщило издание «Китайские автомобили».

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По мнению специалистов, новый кроссовер обзавелся брутальным экстерьером и располагает огромным экраном в салоне. Если верить первой информации, машина построена на платформе Lemon 2.0. На ней выпускают также модели Jolion, Dargo, Red Rabbit и Mystical Beast.

Из-за плотного камуфляжного окраса у машины можно рассмотреть узкие фары, по форме напоминающие бумеранги, решетку радиатора с хромированными элементами и мощный передний бампер. В задней части у нового H6 раздельные фонари, спойлер на крыше, а также прямоугольные накладки на выхлопную систему.

В салоне авто центральную консоль пересекает огромный экран. Скорее всего, он реализован по принципу трёх мониторов, объединенных под одним стеклом. На центральном тоннеле нового Haval H6 замечены две беспроводные зарядки для смартфона. Между ними протянулся блок треугольных кнопок.

Специалисты отметили, что рычага КПП на шпионских фото не было видно. Возможно, что он находится на рулевой колонке, как у модели Haval Mystical Beast.

Более подробной информации о машине пока нет. Ожидается, что четвертое поколение Haval H6 должно появится в 2023 году.

7 ноября «Автостат» сообщил, что кроссовер Haval Jolion стал настоящим бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в октябре 2022 года. Специалисты подсчитали, что в октябре текущего года на этой модели остановили свой выбор 3049 покупателей, что в 2,2 раза выше показателя 2021 года. Практически равные результаты показали с «китайцем» отечественный внедорожник Lada Niva Travel (2229 шт., +35,3%) и китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (2134 шт., +2,1%).

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