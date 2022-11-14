Путин обсудил с Томенко ситуацию с инвестициями в Алтайском крае

Путин обсудил с Томенко ситуацию с инвестициями в Алтайском крае

2022-11-14 14:52:59

2022-11-14 14:52:59

2022-11-14 14:52:59

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru