Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле

Турция не принимает соболезнования посольства США в связи с терактом в центре Стамбула. Об этом 14 ноября заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

«Мы получили адресованное нам послание, но мы не принимаем и отвергаем соболезнование посольства США. Налицо неискренность ряда наших так называемых союзников, которые либо укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги», — приводит его слова газета Cumhuriyet.

Теракт на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов, произошел 13 ноября. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших трое российских граждан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

Минюст Турции выдвинул возможную версию событий в Стамбуле: бомбу могли принести в сумке или пакете, после чего она взорвалась самостоятельно либо ее активировали дистанционно.

На следующий день Сойлу заявил о задержании человека, подозреваемого в теракте. Следствие полагает, что преступление совершила женщина, которая активировала бомбу. Турецкие СМИ опубликовали кадры задержания подозреваемой. Всего по делу о теракте задержаны 46 подозреваемых.

Позднее подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Она является гражданкой Сирии и проникла в Турцию нелегально.